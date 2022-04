Marché de producteurs de pays Rosnay Rosnay Catégories d’évènement: Indre

Rosnay

Marché de producteurs de pays Rosnay, 6 juillet 2022, Rosnay.

2022-07-06 18:00:00 – 2022-07-06 22:00:00

Rosnay Indre Rosnay Marché en soirée conviviale pour déguster sur place ou à emporter des produits locaux. Une dizaine de producteurs seront présent tels que la brasserie du Luma, les escargots du Danjon, TATA Chev’ (chèvre), Auberge du Button (viandes), Marguerice (glaces) et d’autres. Mangez- vivez fermier. Marché en soirée avec le cadre du château du Bouchet. chateaudubouchet@gmail.com +33 6 52 29 05 84 https://www.chateau-bouchet.com/ Marché en soirée conviviale pour déguster sur place ou à emporter des produits locaux. Une dizaine de producteurs seront présent tels que la brasserie du Luma, les escargots du Danjon, TATA Chev’ (chèvre), Auberge du Button (viandes), Marguerice (glaces) et d’autres. Mangez- vivez fermier. ©Les compagnons du Bouchet

