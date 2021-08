Plaine-d'Argenson Plaine-d'Argenson Deux-Sèvres, Plaine-d'Argenson Marché de producteurs de pays Plaine-d’Argenson Plaine-d'Argenson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Plaine-d'Argenson

Marché de producteurs de pays Plaine-d’Argenson, 26 août 2021, Plaine-d'Argenson. Marché de producteurs de pays 2021-08-26 18:00:00 – 2021-08-26

Plaine-d'Argenson Deux-Sèvres Plaine-d'Argenson Venez composer votre menu avec les produits du terroir et dîner dans le parc arboré (prévoir vos couverts). Cinéma en plein air : projection du film d'aventures français réalisé en 2019 par Nicolas Vanier "Donnez-moi des ailes" (gratuit). + d'infos : mairie@plainedargenson.fr ou 05.49.09.72.37.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Plaine-d'Argenson Autres Lieu Plaine-d'Argenson Adresse Ville Plaine-d'Argenson lieuville 46.15459#-0.48464