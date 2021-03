Marché de Producteurs de Pays, 18 juin 2021-18 juin 2021, Pamproux.

Marché de Producteurs de Pays 2021-06-18 – 2021-06-18

Pamproux Deux-Sèvres Pamproux

La commune de Pamproux a été retenue pour accueillir un Marché de Producteurs de Pays le vendredi 18 juin en soirée.

Festivités, musique, convivialité et gourmandises seront au rendez-vous, on le souhaite toutes et tous de tout cœur !!! D’ici-là, continuez d’être prudent(e)s.

La commune de Pamproux a été retenue pour accueillir un Marché de Producteurs de Pays le vendredi 18 juin en soirée.

Festivités, musique, convivialité et gourmandises seront au rendez-vous, on le souhaite toutes et tous de tout cœur !!! D’ici-là, continuez d’être prudent(e)s.

+33 5 49 76 30 04

La commune de Pamproux a été retenue pour accueillir un Marché de Producteurs de Pays le vendredi 18 juin en soirée.

Festivités, musique, convivialité et gourmandises seront au rendez-vous, on le souhaite toutes et tous de tout cœur !!! D’ici-là, continuez d’être prudent(e)s.

La commune de Pamproux a été retenue pour accueillir un Marché de Producteurs de Pays le vendredi 18 juin en soirée.

Festivités, musique, convivialité et gourmandises seront au rendez-vous, on le souhaite toutes et tous de tout cœur !!! D’ici-là, continuez d’être prudent(e)s.

Ville de Pamproux