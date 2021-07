Marché de producteurs de Pays Lestelle-Bétharram, 7 août 2021-7 août 2021, Lestelle-Bétharram.

Marché de producteurs de Pays 2021-08-07 – 2021-08-07

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Le marché des producteurs de Pays offre l’authenticité, la qualité et la traçabilité des produits, la convivialité et le contact direct avec les producteurs, en plus d’une soirée festive et chaleureuse !

Les producteurs présents sur le marché sont les suivants :

Earl Arbans- Bruges Capbis Mifaget -Viande de veau, exclusivement nourris au lait.

CRU Larose et L’escude – St Faust / Cabidos- vous proposeront des vins de pays et du Jurançon.

Ferme de Maria Blanca – Bielle – Production de viande Environnement montagnard Accès très facile.

Ferme Casaubon- Lasseube- Légumes.

Ferme Trouillet- Haut De Bosdarros- Porc – charcuterie.

Ferme Doussine- Lestelle-Betharram – Fromage de brebis.

Ferme Gaye – Lestelle Betharram- Miel.

Le Tamelier – Lestelle Betharram – Pain.

Ferme Marty-Debat- Lestelle Betharram – Crèmerie, yaourt et lait.

La Chèvrerie Henry IV- Coarraze – Fromage de chèvre.

