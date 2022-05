Marché de Producteurs de Pays Cransac Cransac Catégorie d’évènement: Cransac

Marché de Producteurs de Pays Cransac, 2 août 2022, Cransac. Marché de Producteurs de Pays Cransac

2022-08-02 – 2022-08-02

Cransac 12110 Cransac Parc Thermal – Cransac-Les-Thermes- De 18h à 22h Retrouvez l’authenticité des produits du terroir préparés à partir de savoir-faire traditionnels. Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur.

Mairie de Cransac 05 65 63 03 55 +33 5 65 63 03 55 Parc Thermal – Cransac-Les-Thermes- De 18h à 22h Retrouvez l’authenticité des produits du terroir préparés à partir de savoir-faire traditionnels. Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur.

Mairie de Cransac 05 65 63 03 55 Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Cransac

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Détails Catégorie d’évènement: Cransac Autres Lieu Cransac Adresse Ville Cransac lieuville Cransac

Cransac Cransac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cransac/

Marché de Producteurs de Pays Cransac 2022-08-02 was last modified: by Marché de Producteurs de Pays Cransac Cransac 2 août 2022

Cransac