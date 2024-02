Marché de producteurs de pays Chalais, jeudi 4 juillet 2024.

Jeudi

Les marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange.

Les visiteurs pourront faire leurs achats de produits fermiers et pourront y profiter d’une agréable soirée dans un cadre chaleureux à proximité de l’église, autour de tablées. Près de 10 producteurs vous attendent pour vous faire déguster leurs produits et plats préparés.

Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porc, du bœuf, des escargots cuisinés, des fromages de chèvres, des miels et pains d’épices, des vins de Valençay et Reuilly, des bières, et encore beaucoup d’autres produits succulents et locaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 18:00:00

fin : 2024-07-04 22:00:00

Place de l’Eglise

Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire environnement.territoires@indrechambagri.fr

