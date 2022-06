Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Corrèze

Corrèze Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Porc, charcuterie, canard, agneau, veau, viandes rouges, pigeon, oeufs, escargots, fromage (cantal, salers, ,…), prunes, fraises, melons, légumes, vins, apéritifs, pains, miels, crêpes, confitures, gâteaux, glaces artisanales, frites, … constituent la gamme à découvrir tous les jeudis à Monceaux sur Dordogne.

La commune et l’association des marchés vous accueillent avec tables, bancs, barbecues, grill, buvette afin de consommer sur place les produits du marché.

Accompagnement festif jusqu’à 23h30- Animation musicale. Lieu de rendez vous des habitants de la région et des vacanciers de la vallée ou des plateaux environnants, ce marché dégage une atmosphère géniale, une ambiance festive et colorée grâce aux nombreux bénévoles de la commune et à la vingtaine de producteurs présents. Produits à emporter mais aussi à consommer sur place entre amis ou en famille en profitant de l’animation musicale à chaque soirée. Porc, charcuterie, canard, agneau, veau, viandes rouges, pigeon, oeufs, escargots, fromage (cantal, salers, ,…), prunes, fraises, melons, légumes, vins, apéritifs, pains, miels, crêpes, confitures, gâteaux, glaces artisanales, frites, … constituent la gamme à découvrir tous les jeudis à Monceaux sur Dordogne.

