Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » festif et gourmand Monceaux-sur-Dordogne, jeudi 4 juillet 2024.

Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » festif et gourmand Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Le Marché des Producteurs de Pays de Monceaux-sur-Dordogne est incontournable depuis 1998 !

Lieu de rendez vous des habitants de la région et des vacanciers de la vallée ou des plateaux environnants, ce marché dégage une atmosphère particulière, une ambiance festive et colorée grâce aux nombreux bénévoles de la commune et à la vingtaine de producteurs présents autour de la place de l’église.

Apéritifs, charcuterie, escargots, viande (porc, boeuf, canard, agneau, pigeon), légumes, pains, frites, fromage, fruits (fraises, melons, prunes, mirabelles), gâteaux, crêpes, glaces artisanales, confitures, miels, vins, noix, plantes aromatiques, spiruline……………constituent la gamme à découvrir tous les jeudis à Monceaux-sur-Dordogne.

La commune et l’association des marchés vous accueillent avec tables, bancs, barbecues, buvette si vous voulez consommer sur place les produits achetés sur le marché EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04

fin : 2024-08-29

Le bourg

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » festif et gourmand Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2024-02-12 par Corrèze Tourisme