Marché de Producteurs de Pays « Bienvenue à la Ferme » à Saillac
2021-07-02 17:00:00 – 2021-07-02 20:00:00

Saillac Corrèze Saillac Saillac Composé uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays privilégient le contact direct avec le consommateur.

Vous pourrez y faire l’achat des meilleurs produits locaux et les déguster sur place dans une ambiance festive et conviviale, accompagnés de musique. De grandes tablées vous accueillent à Saillac. Il ne vous reste plus qu’à vous installer ! saillacanimation@gmail.com +33 5 55 25 41 37 http://www.saillac.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-20 par

