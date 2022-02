Marché de producteurs de Chirens Chirens Chirens Catégories d’évènement: Chirens

Isère

Marché de producteurs de Chirens Chirens, 6 mai 2022, Chirens. Marché de producteurs de Chirens Route de la Cascade Devant l’école maternelle Chirens

2022-05-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-31 19:00:00 19:00:00 Route de la Cascade Devant l’école maternelle

Chirens Isère Chirens Nouveauté de cette année 2021 : un marché de producteurs à Chirens. Des produits de qualité vous attendent ainsi que la volonté de retrouver l’âme de la vie d’un village autour de produits locaux. lemarchedechirens@gmail.com Route de la Cascade Devant l’école maternelle Chirens

