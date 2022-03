Marché de producteurs de Châteaurenard Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marché de producteurs de Châteaurenard Châteaurenard, 2 avril 2022, Châteaurenard. Marché de producteurs de Châteaurenard Marché d’Intérêt National Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard

2022-04-02 07:45:00 07:45:00 – 2022-10-30 12:00:00 12:00:00 Marché d’Intérêt National Boulevard Ernest Genevet

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Ce marché de qualité vient en complément du marché dominical et réunit de nombreux producteurs d’avril à fin octobre.

Les producteurs locaux vous attendent sur le MIN.



Vente de produits du terroir (fruits, légumes, fromage, viande, poissons, vin) du producteur au consommateur.



Bonne humeur et convivialité garanties ! Marché d’Intérêt National Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard

