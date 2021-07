Marché de producteurs de Bourgvilain Bourgvilain, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bourgvilain.

Marché de producteurs de Bourgvilain 2021-07-08 – 2021-07-08 Terrain de sports Bourg

Bourgvilain Saône-et-Loire

Chaque jeudi de 16h à 19h vous êtes invités à découvrir et acheter les produits de qualité et de proximité : légumes de saison bio cultivés par Nicolas Lestiboudois, maraicher à Montmelard, pain bio du fournil Côté pain à Montmelard, vins bio du Domaine des Riots à Pierreclos, fromages et produits laitiers de la chèvrerie Le Rousset à Bourgvilain, gâteaux et douceurs par BButter à Bourgvilain, miel bio de François Lair à Bourgvilain, boucherie charcuterie traiteur d’Uchizy, sorbets et jus de fruits des Vergers de l’Amélanche. Une fois par mois poissons et fruits de mer en provenance de l’étang de Thau. Viande de la ferme de la Mère Boitier chaque 2ème jeudi du mois.

Un rémouleur affûteur proposera d’affûter sur place vos couteaux, ciseaux, outils de jardin et de coupe, ne les oubliez pas !

Occasionnellement, artisanat d’art et livres d’occasion proposés par Lire et Délires en Valouzin.

Un stand sera animé par l’association « Les amis du marché de Bourgvilain ».

Toutes les informations sur : https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-Bourgvilain-102467221979174

mairiebourgvilain@orange.fr

