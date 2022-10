MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Meuse

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers, 12 novembre 2022, Damvillers. MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Place de la Déesse Damvillers Meuse OT DES PORTES DE VERDUN

2022-11-12 08:30:00 08:30:00 – 2022-11-12 12:00:00 12:00:00 Damvillers

Meuse Damvillers Le 2ème samedi de chaque mois, un marché s’installe place de la Déesse à Damvillers.

Vous y trouverez du fromage, des légumes, des fruits, des gâteaux, des glaces, de la volaille, du miel, du pain, de la bonne humeur, de la convivialité et bien d’autres choses… mairie-damvillers@wanadoo.fr Damvillers

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT DES PORTES DE VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Damvillers, Meuse Autres Lieu Damvillers Adresse Place de la Déesse Damvillers Meuse OT DES PORTES DE VERDUN Ville Damvillers lieuville Damvillers Departement Meuse

Damvillers Damvillers Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damvillers/

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers 2022-11-12 was last modified: by MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers Damvillers 12 novembre 2022 Damvillers Meuse Place de la Déesse Damvillers Meuse OT DES PORTES DE VERDUN

Damvillers Meuse