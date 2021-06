Damvillers Damvillers Damvillers, Meuse MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Meuse

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Damvillers, 12 juin 2021-12 juin 2021, Damvillers. MARCHÉ DE PRODUCTEURS 2021-06-12 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-12 13:00:00 13:00:00

Damvillers Meuse Damvillers Vous l’attendiez avec impatience, le voici : le premier marché de producteurs de Damvillers. Rôtisserie, fromage, glaces, légumes, fruits, miel, biscuiterie… Une dizaine d’exposants vous accueilleront au cœur de ce charmant village à découvrir d’urgence. mairie-damvillers@wanadoo.fr Vous l’attendiez avec impatience, le voici : le premier marché de producteurs de Damvillers. Rôtisserie, fromage, glaces, légumes, fruits, miel, biscuiterie… Une dizaine d’exposants vous accueilleront au cœur de ce charmant village à découvrir d’urgence. MAIRIE DE DAMVILLERS

Détails Catégories d’évènement: Damvillers, Meuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Damvillers Adresse Ville Damvillers lieuville 49.34308#5.40015