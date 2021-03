Marché de Producteurs, 13 mars 2021-13 mars 2021, Coulimer.

Marché de Producteurs 2021-03-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-03-13 13:00:00 13:00:00

Coulimer Orne Coulimer

Marché des producteurs organisé par la Viande d’Alex.

Retrouvez :

les fromages de chèvres de Vincent et Marion LERAT ;

les plantes aromatiques de Nicolas AUNIS avec les Phytophages ;

le miel & Cie de Jean-Pierre FAVRE avec le Domaine de Butineuses ;

les biscuits secs sucrés et salés de Fatiha et Yasid BELARBI avec BMD Sans Gluten ;

les escargots préparés de Béa, de Béatrice MOULIN ;

du Bœuf et Veau au détail et en colis de la Viande d’Alex, etc.

Possibilité de précommander et de les contacter sur laviandedalex@gmail.com

Marché des producteurs organisé par la Viande d’Alex.

Retrouvez :

les fromages de chèvres de Vincent et Marion LERAT ;

les plantes aromatiques de Nicolas AUNIS avec les Phytophages ;

le miel & Cie de Jean-Pierre FAVRE avec le Domaine de…

laviandedalex@gmail.com

Marché des producteurs organisé par la Viande d’Alex.

Retrouvez :

les fromages de chèvres de Vincent et Marion LERAT ;

les plantes aromatiques de Nicolas AUNIS avec les Phytophages ;

le miel & Cie de Jean-Pierre FAVRE avec le Domaine de…

Marché des producteurs organisé par la Viande d’Alex.

Retrouvez :

les fromages de chèvres de Vincent et Marion LERAT ;

les plantes aromatiques de Nicolas AUNIS avec les Phytophages ;

le miel & Cie de Jean-Pierre FAVRE avec le Domaine de Butineuses ;

les biscuits secs sucrés et salés de Fatiha et Yasid BELARBI avec BMD Sans Gluten ;

les escargots préparés de Béa, de Béatrice MOULIN ;

du Bœuf et Veau au détail et en colis de la Viande d’Alex, etc.

Possibilité de précommander et de les contacter sur laviandedalex@gmail.com