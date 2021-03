Clermont Clermont Clermont, Haute-Savoie Marché de producteurs Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Haute-Savoie

Marché de producteurs, 14 mars 2021-14 mars 2021, Clermont. Marché de producteurs 2021-03-14 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-31 13:00:00 13:00:00

L'association « Les Lutins du Château » organise, avec la Mairie, un marché mensuel de producteurs locaux. Chaque deuxième dimanche du mois, vous retrouverez, sur la place de la Mairie, de 9h30 à 13h, des producteurs de Clermont et des alentours. +33 6 78 79 54 23

