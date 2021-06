Buffard Buffard Buffard, Doubs Marché de producteurs Buffard Buffard Catégories d’évènement: Buffard

Doubs

Marché de producteurs Buffard, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Buffard. Marché de producteurs 2021-07-20 – 2021-07-20 Grande rue Eglise

Buffard Doubs Buffard Marché de producteurs près de l’Eglise. Parking au cimetière direction Quingey.

Port du masque obligatoire. +33 3 81 57 46 35 Marché de producteurs près de l’Eglise. Parking au cimetière direction Quingey.

Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Buffard, Doubs Autres Lieu Buffard Adresse Grande rue Eglise Ville Buffard lieuville 47.03936#5.82297