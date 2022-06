Marché de producteurs Brette Brette Catégories d’évènement: 26340

Brette

Marché de producteurs Brette, 16 août 2022, Brette. Marché de producteurs Ferme Brès 49 impasse du Fenassou Brette

2022-08-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-16 20:00:00 20:00:00 Ferme Brès 49 impasse du Fenassou

Brette 26340 Marché de producteur à la ferme. Dégustation et vente de produits fermiers, découverte de la traite, avec Bienvenue à la ferme en Drôme. gaec.brettevieille@gmail.com +33 6 07 34 89 23 Ferme Brès 49 impasse du Fenassou Brette

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 26340, Brette Autres Lieu Brette Adresse Ferme Brès 49 impasse du Fenassou Ville Brette lieuville Ferme Brès 49 impasse du Fenassou Brette Departement 26340

Brette Brette 26340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brette/

Marché de producteurs Brette 2022-08-16 was last modified: by Marché de producteurs Brette Brette 16 août 2022 26340 Brette

Brette 26340