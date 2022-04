Marché de producteurs Bourgvilain, 7 avril 2022, Bourgvilain.

Marché de producteurs Place de l’Eglise Bourg Bourgvilain

2022-04-07 – 2022-04-07 Place de l’Eglise Bourg

Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgvilain

Rendez vous chaque jeudi, de 16h à 18h30 au cœur du village sur la place de l’Eglise, pour retrouver ou découvrir les produits locaux et de saison : légumes, fruits, fromages de chèvre, fromages et yaourts de brebis, oeufs et volaille, viande, terrines, miel, pâtisseries, vins, bières, les plats préparés de Lolo, spécialités italiennes (Huile d’olive, charcuterie, pâtes fraiches etc.). Et des livres d’occasion.

Animations régulières.

marche.bourgvilain@orange.fr https://www.facebook.com/Ptit-march%C3%A9-de-Bourgvilain-105407185454453

Place de l’Eglise Bourg Bourgvilain

