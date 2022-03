Marché de producteurs Bourgvilain, 31 mars 2022, Bourgvilain.

Marché de producteurs Place de l’Eglise Bourg Bourgvilain

2022-03-31 – 2022-03-31 Place de l’Eglise Bourg

Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgvilain

Avec l’arrivée du printemps, c’est le retour du marché de producteurs !

Rendez vous chaque jeudi, de 16h à 19h sur la place de l’Eglise, pour retrouver ou découvrir les produits locaux et de saison : légumes, fruits, formages de chèvre, viande, terrines, douceurs, vins, bières etc.

Nouveauté : spécialités italiennes (Huile d’olive, charcuterie, pâtes fraiches etc.)

Pour fêter ce retour, nous vous attendons autour d’une sympathique buvette.

marche.bourgvilain@orange.fr

