Granville, Manche Marché de producteurs bios et locaux

Manche

Marché de producteurs bios et locaux Granville, 18 août 2021-18 août 2021, Granville. Marché de producteurs bios et locaux 2021-08-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-18 19:00:00 19:00:00

Granville Manche La ferme de la Chèvre Rit vous accueille tous les mercredis de 17h à 19h pour son marché de producteurs bios et locaux : pains, légumes, lait, œufs, biscuits, coquillages, épicerie fine et bien sur… nos fromages. L’occasion de venir faire une visite à nos chèvres mais aussi de découvrir la traite du troupeau. Pour terminer la journée, les enfants ont la possibilité de profiter d’un tour en carriole tirée par l’âne ou d’une petite balade en poneys.

Bel été et à bientôt.

Catégories d'évènement: Granville, Manche
Lieu Granville
Ville Granville