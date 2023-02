Marché de producteurs bio et locaux Place du lavoir Chissey-lès-Mâcon Chissey-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon

Saone-et-Loire Chissey-lès-Mâcon Cette initiative ne veut pas être une simple démarche commerciale, car le projet a aussi pour but de stimuler la convivialité. En effet, la clientèle pourra trouver toute sorte de produits de qualité, tels que pâtes, légumes, viande, fromages, vin, bière, etc., mais elle pourra également boire et déguster sur place des produits de son choix, ce qui ne manquera pas d’animer les conversations et retrouver un peu d’optimisme après tous ces longs mois de confinement !

Et sait-on jamais… peut-être que dans la foulée, il sera possible de refaire le monde ! bergam72@gmail.com Place du lavoir Lys Chissey-lès-Mâcon

