Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Le marché à la ferme des clos mouillés regroupe des producteurs locaux, vous y trouverez du pain, des fruits et légumes de saison, des produits laitiers, de la viande, des oeufs… issus majoritairement du mode de production biologique. fermedesclosmouilles@gmail.com +33 2 40 21 47 81 Les Clos Mouillés Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

