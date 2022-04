Marché de Producteurs Bienvenue à la Ferme Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain Catégories d’évènement: Bailleul-sur-Thérain

Oise

Marché de Producteurs Bienvenue à la Ferme Bailleul-sur-Thérain, 7 mai 2022, Bailleul-sur-Thérain. Marché de Producteurs Bienvenue à la Ferme Bailleul-sur-Thérain

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 17:00:00

Bailleul-sur-Thérain Oise Bailleul-sur-Thérain 0 0 Les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous invitent vous public, à venir découvrir de plus près les saveurs printanières des produits fermiers lors d’un marché au Verger Potager de Bailleul sur Thérain. Une découverte de leurs produits vous permettront de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Visite des serres, animations et ateliers pour enfants.

Pique nique – buvette et petite restauration vous attendent ce samedi 07 mai ! Les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous invitent vous public, à venir découvrir de plus près les saveurs printanières des produits fermiers lors d’un marché au Verger Potager de Bailleul sur Thérain. Une découverte de leurs produits vous permettront de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Visite des serres, animations et ateliers pour enfants.

Pique nique – buvette et petite restauration vous attendent ce samedi 07 mai ! verger.de.bailleul@gmail.com Les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous invitent vous public, à venir découvrir de plus près les saveurs printanières des produits fermiers lors d’un marché au Verger Potager de Bailleul sur Thérain. Une découverte de leurs produits vous permettront de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Visite des serres, animations et ateliers pour enfants.

Pique nique – buvette et petite restauration vous attendent ce samedi 07 mai ! Chambre d’agriculture de l’Oise

Bailleul-sur-Thérain

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bailleul-sur-Thérain, Oise Autres Lieu Bailleul-sur-Thérain Adresse Ville Bailleul-sur-Thérain lieuville Bailleul-sur-Thérain Departement Oise

Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul-sur-therain/

Marché de Producteurs Bienvenue à la Ferme Bailleul-sur-Thérain 2022-05-07 was last modified: by Marché de Producteurs Bienvenue à la Ferme Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain 7 mai 2022 Bailleul-sur-Thérain Oise

Bailleul-sur-Thérain Oise