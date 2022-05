Marché de producteurs Bellegarde Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Marché de producteurs Bellegarde, 17 juin 2022, Bellegarde. Marché de producteurs

du vendredi 17 juin au vendredi 16 septembre à Bellegarde

Marché de producteurs locaux en semi nocturne avec dégustations et animations. Marché de producteurs locaux en semi nocturne. Bellegarde 12 BIS Place Charles Desvergnes, Bellegarde Bellegarde

2022-06-17T17:00:00 2022-06-17T21:00:00;2022-07-22T17:00:00 2022-07-22T21:00:00;2022-08-26T17:00:00 2022-08-26T21:00:00;2022-09-16T17:00:00 2022-09-16T21:00:00

