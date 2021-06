Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy, Lot Marché de Producteurs Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’évènement: Barguelonne-en-Quercy

Marché de Producteurs 2021-06-16 17:00:00 17:00:00 – 2021-03-25 19:00:00 19:00:00 Saint-Pantaleon Place de Saint- Daunès

Parmi les producteurs présents vous trouverez:

– La ferme Qu’es Aquo

– Le domaine du Foussal

– Le clos Trotteligotte

– La biscuiterie du Quercy

– La ferme de Rimbaut

– Le jardin des Rives

– Las Perières

– La ferme du bout de Saint-Hubert

– Katia et Patrick Ruamps

– Michelle et Jean-Marc Carles

– La ferme de Bonarme

– Adrienne Brouette

– Comberne

– Le GAEC du Cluzel

– La ferme de Lasgarde

A l'initiative du café associatif A Bistrot de Nas, un marché de producteurs prendra désormais place tous les mercredis abistrotdenas@gmail.com +33 6 70 34 66 40

