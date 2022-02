Marché de producteurs Barenton, 29 octobre 2022, Barenton.

Marché de producteurs Musée du Poiré La Logeraie Barenton

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 18:00:00 Musée du Poiré La Logeraie

Le Musée du Poiré vous propose de découvrir les producteurs et artisans locaux le temps d’un marché du terroir. A cette occasion, venez échanger avec les producteurs afin de connaitre leurs valeurs et leurs méthodes et repartez avec leurs créations et autres produits de bouches. Profitez-en également pour arpenter le verger conservatoire du musée et visiter le musée pour tout connaitre de la production du Poiré, produit local par excellence.

+33 2 33 59 56 22

