Marché de producteurs et d’artisans du Pays Viganais, convivialité à Aumessas! Devant le café de la Gare tous les mardis de 17h30 à 20h30 du 29 juin au 28 septembre 2021.Marché composé de 9 producteurs et 3 artisans.Petite restauration et pizzas, terrasse du café, espace de jeu pour les enfants. Le mardi 29 juin 2021 : inauguration du marché en musique avec DJ AÏOLI.

+33 6 85 52 26 68

