Marché de producteurs au moulin Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Catégories d’évènement: 45130

Huisseau-sur-mauves

Marché de producteurs au moulin Huisseau-sur-Mauves, 4 juin 2022, Huisseau-sur-Mauves. Marché de producteurs au moulin Huisseau-sur-Mauves

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

Huisseau-sur-Mauves 45130 Huisseau-sur-Mauves Venez à la rencontre des producteurs locaux à l’occasion de ce marché de producteurs organisé au Moulin Laurentais, à Huisseaus-sur-Mauves. Au programme :

– De 10h à 19h : marché de producteurs locaux au moulin avec une restauration sur place en collaboration avec le food truck Disc’O sarrasin

– À 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 : visite du moulin Laurentais Venez à la rencontre des producteurs locaux à l’occasion du marché organisé au Moulin Laurentais. lemoulin.laurentais@orange.fr +33 6 20 48 02 38 Venez à la rencontre des producteurs locaux à l’occasion de ce marché de producteurs organisé au Moulin Laurentais, à Huisseaus-sur-Mauves. Au programme :

– De 10h à 19h : marché de producteurs locaux au moulin avec une restauration sur place en collaboration avec le food truck Disc’O sarrasin

– À 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 : visite du moulin Laurentais © Moulin Laurentais

Huisseau-sur-Mauves

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

Détails Catégories d’évènement: 45130, Huisseau-sur-mauves Autres Lieu Huisseau-sur-Mauves Adresse Ville Huisseau-sur-Mauves lieuville Huisseau-sur-Mauves Departement 45130

Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves 45130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huisseau-sur-mauves/

Marché de producteurs au moulin Huisseau-sur-Mauves 2022-06-04 was last modified: by Marché de producteurs au moulin Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves 4 juin 2022 45130 Huisseau-sur-mauves

Huisseau-sur-Mauves 45130