Crouseilles Crouseilles Crouseilles, Pyrénées-Atlantiques Marché de producteurs au Château de Crouseilles Crouseilles Catégories d’évènement: Crouseilles

Pyrénées-Atlantiques

Marché de producteurs au Château de Crouseilles, 20 mars 2021-20 mars 2021, Crouseilles. Marché de producteurs au Château de Crouseilles 2021-03-20 10:00:00 – 2021-03-20 12:30:00 Château de Crouseilles CROUSEILLES

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles Tous les samedis matins Marché de producteurs au château de Crouseilles, un marché d’élaborateurs qui avec leur savoir-faire, la qualité de leurs produits seront rassemblés pour proposer des produits faits maison, fruits de leur travail. Un vrai marché fermier regroupant des producteurs ayant saisi les enjeux du « manger local ». Ainsi, vous pourrez apprécier les dégustations en accord avec les vins de la Cave de Crouseilles et vente des produits locaux : info@crouseilles.fr +33 5 59 68 57 14 Tous les samedis matins Marché de producteurs au château de Crouseilles, un marché d’élaborateurs qui avec leur savoir-faire, la qualité de leurs produits seront rassemblés pour proposer des produits faits maison, fruits de leur travail. Un vrai marché fermier regroupant des producteurs ayant saisi les enjeux du « manger local ». Ainsi, vous pourrez apprécier les dégustations en accord avec les vins de la Cave de Crouseilles et vente des produits locaux :

Détails Catégories d’évènement: Crouseilles, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Crouseilles Adresse Château de Crouseilles CROUSEILLES Ville Crouseilles