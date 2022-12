Marché de producteurs – Association Asphodèle Bressuire, 15 septembre 2022, Bressuire Bressuire.

Marché de producteurs – Association Asphodèle

2022-09-15 – 2022-09-15

L’asphodèle est une association de producteurs et de consommateurs dont l’objectif est de rendre accessibles à nos adhérents des produits locaux et de qualité.

Nous vous proposons : légumes, fruits et jus de fruits, pain et farine, oeufs, confitures, miel, fromages (vache et chèvre), produits laitiers (lait, yaourt, crème dessert, crème fraîche, beurre…), viandes (bœuf, veau, porc, volailles).

Pour acheter nos produits, plusieurs possibilités :

-Les contrats,

-La commande hebdomadaire sur cagette.net,

-La vente sur place (en fonction des disponibilités des produits).

Adhésion de 6€ par famille une fois par an.

+33 6 32 71 00 99

dernière mise à jour : 2022-09-14 par