Marché de producteurs & artisans locaux Sénac Sénac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Sénac

Marché de producteurs & artisans locaux Sénac, 14 octobre 2022, Sénac. Marché de producteurs & artisans locaux

Place de la mairie SENAC Sénac Hautes-Pyrnes SENAC Place de la mairie

2022-10-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-14 21:00:00 21:00:00

SENAC Place de la mairie

Sénac

Hautes-Pyrnes Sénac Les Croustous de Sénac, instant apéro-tapas Marché de producteurs et artisans locaux :

Légumes de saison, viandes, yaourts et glaces, fromages, miel et gâteaux, plats cuisinés, plans de légumes, plans de fleurs, œufs et pain. https://www.facebook.com/profile.php?id=100069902177020 SENAC Place de la mairie Sénac

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Sénac Autres Lieu Sénac Adresse Sénac Hautes-Pyrnes SENAC Place de la mairie Ville Sénac lieuville SENAC Place de la mairie Sénac Departement Hautes-Pyrnes

Sénac Sénac Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senac/

Marché de producteurs & artisans locaux Sénac 2022-10-14 was last modified: by Marché de producteurs & artisans locaux Sénac Sénac 14 octobre 2022 Hautes-Pyrnes Place de la mairie SENAC Sénac Hautes-Pyrnes Sénac

Sénac Hautes-Pyrnes