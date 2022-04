Marché de Producteurs, Artisans, Créateurs

2022-04-30 – 2022-04-30 EUR Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux investira les lieux pour vous proposer le meilleur du territoire ! Amenez votre pique-nique ou restauration auprès des producteurs le midi. Bar et petite restauration sur place.

