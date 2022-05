Marché de producteurs Aillevillers-et-Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Catégories d’évènement: Aillevillers-et-Lyaumont

Haute-Saône

Marché de producteurs MFR 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont

2022-05-12

Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône Aillevillers-et-Lyaumont EUR 0 0 Kermesse, jeux animations, par les élèves de la MFR.

15 producteurs locaux, balade à dos d’âne, démonstration de tronçonneuse.

Restauration possible.

Les 31 mars et 12 mai : thème forêt, le 16 juin : exposition de véhicules militaires.

De 17h30 à 21h30.

