Place de la Fontaine Maynal Jura

2023-01-27 – 2023-01-27

Maynal

Jura

Maynal

Le marché a lieu TOUS les vendredis de l’année sauf le vendredi de la semaine de Noël, et celui de la semaine de Nouvel-an.

Légumes de saison et oeufs bio des Jardins de Théia.

Fromages de chèvre produits par Emilie Ambert à la Petite-Forêt à Cuiseaux.

Pains, corniottes et viennoiseries produits par Romain Menaboeuf, paysans boulangers de LA FERME DES ROBLES, à Savigny en Revermont.

Fromages de vaches, brebis et aussi crèmes de soins pour le corps, aux plantes et huiles essentielles, de la famille Waber à La Ferme de Visargent, à Sens-sur-Seille

Champignons bio par Mu&Co produits à Maynal

Mais aussi fleurs coupées, produits d’entretien et soins du corps, miel, bières…

Avec l’association CABA : De mai à septembre, le 4 ème vendredi du mois, se joignent au marché les producteurs bio et locaux de l’association CABA, de 18h30 à 19h30. Ils proposent du pain, du miel, des fromages de chèvres, de la viande de porc et des volailles.

mairie@maynal.fr +33 3 84 48 97 60 https://maynal.fr/

Maynal

