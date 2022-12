Marché de producteurs à Labastide-Murat Cœur de Causse Cœur de Causse OT Labastide-Murat Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Lot Cœur de Causse Tous les dimanches matin en juillet et août, marché avec animations, sur la place principale de Labastide-Murat. L’association Tourisme et Délices du causse organise chaque année le marché de producteurs tous les dimanches matin à Labastide-Murat. Plus qu’un marché, c’est aussi l’occasion d’assister à des animations locales, comme de la danse, de la musique, à des démonstrations de tonte de mouton, participer à des apéritifs, au repas des producteurs…. Un moment idéal pour faire des emplettes et rencontrer les producteurs d’ici ! labastide-murat@wanadoo.fr +33 5 65 21 11 39 Office de Tourisme Labastide Murat

