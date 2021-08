Coulimer Coulimer Coulimer, Orne Marché de producteurs à la ferme la Viande d’Alex Coulimer Coulimer Catégories d’évènement: Coulimer

Marché de producteurs à la ferme la Viande d’Alex Coulimer, 27 août 2021, Coulimer. Marché de producteurs à la ferme la Viande d’Alex 2021-08-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-27 21:00:00 21:00:00 La vollière La viande d’Alex

Coulimer Orne Coulimer Marché de producteurs chez "la Viande d'Alex", avec l'association Decibelles : animation vinyles suivi d'un bœuf musical. Légumes, pain, fromage, plantes aromatiques, miel, biscuits, escargots, volailles, savon de la Chapelle, bœuf au détail… +33 6 85 88 58 70

