Montferrat Isère, Montferrat Marché de producteurs à la ferme Allon Zoo Champ

Montferrat

Marché de producteurs à la ferme Allon Zoo Champ, 1 mai 2021-1 mai 2021, Montferrat. Marché de producteurs à la ferme Allon Zoo Champ 2021-05-01 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-30 20:00:00 20:00:00 Cour de la ferme Allon Zoo Champ 40, impasse Touvier

Montferrat Isère Montferrat Venez découvrir ce marché de producteurs (fruits, légumes, fromages, volailles, viande de porc et de veau, confitures,pain artisanal, plantes aromatiques, miel, …) dans la cour de la ferme. allonzoochamp@orange.fr http://www.allonzoochamp.com/

Détails Catégories d’évènement: Isère, Montferrat Autres Lieu Montferrat Adresse Cour de la ferme Allon Zoo Champ 40, impasse Touvier Ville Montferrat