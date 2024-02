Marché de producteurs à la base de loisirs de Poltrot Poltrot Nabinaud, jeudi 18 juillet 2024.

Marché de producteurs à la base de loisirs de Poltrot Poltrot Nabinaud Charente

Un moment unique et convivial ! Composez votre repas et dégustez-le sur place.

Apportez vous couverts et profitez d’un agréable moment. Le marché sera suivi d’un ciné de plein air !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 18:00:00

fin : 2024-07-18

Poltrot Base de loisirs de Poltrot

Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de producteurs à la base de loisirs de Poltrot Nabinaud a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme du Sud Charente