Marché de producteurs, 11 septembre 2022, . Marché de producteurs

2022-09-11 – 2022-09-11 À 10 h : Balade découverte de la commune

Animations de 10 h à 17 h :

Exposition d’animaux et de matériel agricole

Stands d’artisans, marché fermier…

Concours départemental de chevaux de trait

Vin d'honneur* à partir de 12 h suivi d'un repas de producteur à l'occasion du comice agricole, marché de producteurs, artisants et repas !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OT Lacapelle Marival

