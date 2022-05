Marché de producteurs

Marché de producteurs, 11 août 2022, . Marché de producteurs

2022-08-11 – 2022-08-11 Le marché de producteurs a lieu tous les jeudis du 07 juillet jusqu’au 25août. Venez retrouver les 3 producteurs AOP du village : charcuterie, salaison, viande de porc, fromage de brebis et de chèvre, yaourts, piment d’Espelette, légumes de saison. Le marché de producteurs a lieu tous les jeudis du 07 juillet jusqu’au 25août. Venez retrouver les 3 producteurs AOP du village : charcuterie, salaison, viande de porc, fromage de brebis et de chèvre, yaourts, piment d’Espelette, légumes de saison. Le marché de producteurs a lieu tous les jeudis du 07 juillet jusqu’au 25août. Venez retrouver les 3 producteurs AOP du village : charcuterie, salaison, viande de porc, fromage de brebis et de chèvre, yaourts, piment d’Espelette, légumes de saison. dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville