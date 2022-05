Marché de producteurs

2022-05-28 – 2022-05-28 A l’occasion de la campagne nationale “Mai à vélo”, Ronchamp Tourisme – Vosges du Sud et Rahin et Chérimont SPL organise une journée d’animation autour du vélo. Marché de producteurs locaux Toute les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Petite restauration et buvette sur place Programme de la journée :

Location de vélos électriques (sur inscription)

Accueil mobile

Animation Fablab à La Filature 2.0 (sur inscription)

Atelier réparation de vélos

Parcours maîtrise du vélo

Visite guidée de La Filature de Ronchamp (sur inscription)

