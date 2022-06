MARCHÉ DE PRODUCTEUR Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais Catégories d’évènement: 85540

Saint-Cyr-en-Talmondais

MARCHÉ DE PRODUCTEUR Saint-Cyr-en-Talmondais, 9 juillet 2022, Saint-Cyr-en-Talmondais. MARCHÉ DE PRODUCTEUR Rue de la Saunerie Camping Municipal l’Ardiller Saint-Cyr-en-Talmondais

2022-07-09 – 2022-07-09 Rue de la Saunerie Camping Municipal l’Ardiller

Saint-Cyr-en-Talmondais 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais mairie@stcyrentalmondais.fr +33 2 51 30 82 82 Rue de la Saunerie Camping Municipal l’Ardiller Saint-Cyr-en-Talmondais

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 85540, Saint-Cyr-en-Talmondais Autres Lieu Saint-Cyr-en-Talmondais Adresse Rue de la Saunerie Camping Municipal l'Ardiller Ville Saint-Cyr-en-Talmondais lieuville Rue de la Saunerie Camping Municipal l'Ardiller Saint-Cyr-en-Talmondais Departement 85540

Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais 85540 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-en-talmondais/

MARCHÉ DE PRODUCTEUR Saint-Cyr-en-Talmondais 2022-07-09 was last modified: by MARCHÉ DE PRODUCTEUR Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais 9 juillet 2022 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Cyr-en-Talmondais 85540