Chemin de l'Eperon La Petite Maison dans la Prairie Pornic

2022-09-30 17:00:00 – 2022-09-30 19:00:00

Loire-Atlantique Légumes, fruits, yaourts, galettes, fouées, confitures….¬†

Retrouvez nous certains vendredis avec: Légumes de saison, fleurs, crêpes et galettes,confitures et crême de caramel, fouées sur COMMANDE auprês de Thierry¬† par mail lapetitemaison44210@gmail.com ou par téléphone au 06 71 31 71 38 – sachet de grandes fouées(10 unités)6€¨ (sur réservation)

– sachet de mini fouées (30/35 unités) 6€¨ (sur réservation)

– sachet fouées allumettes apéritif (pour environ 8 personnes) 6€¨ (sur réservation)

√âgalement, découvrez les confitures et crême de caramel naturelles

Rêglement par chêque ou espêce (pas de CB), pensez à votre sac et crayon! Et nous accueillons avec plaisir pour quelques dates (15 et 29/07, puis 5,12,19 /08) Jessica avec un stand de poisson frais, local et de saison! La Petite Maison dans la Prairie organise un marché de produteurs bio et naturels. petitamaisonprairie.march@gmail.com La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon Pornic

