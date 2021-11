Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Marché de producteur Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Marché de producteur Barèges, 18 décembre 2021, Barèges. Marché de producteur Place du cinéma BAREGES Barèges

2021-12-18 – 2022-01-02 Place du cinéma BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Tous les jeudis, pendant les vacances scolaires. Grâce à nos producteurs locaux venez faire quelques emplettes afin de ramener un peu de chez nous dans votre valise. Pour vous réchauffer une association du village vous propose son petit vin chaud au chalet. Place du cinéma BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse Place du cinéma BAREGES Ville Barèges lieuville Place du cinéma BAREGES Barèges