[Marché de producteur] Avec les escargots Bailly-en-Rivière, vendredi 7 juin 2024.

[Marché de producteur] Avec les escargots Bailly-en-Rivière Seine-Maritime

Les producteurs de la région du Petit-Caux et de Falaises du Talou et vous ouvre les portes de leurs fermes et des lieux de production une fois par mois pour vous faire découvrir leurs produits de qualité et leur activité.

Un marché de producteur itinérant sera prévu sur 9 dates, un vendredi par mois de 17h à 20h.

Vous pourrez faire vos achats avec les produits du terroir, déguster les préparations autour d’un verre, découvrir leurs activités paysannes et artisanales et partager un moment convivial.

Les escargots de Céline vous propose d’en apprendre davantage sur les escargots !

Retrouvez toutes les dates dans le programme disponible en téléchargement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 17:00:00

fin : 2024-06-07 20:00:00

Hameau Pelvert

Bailly-en-Rivière 76630 Seine-Maritime Normandie

