2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Salle polyvalente 3 rue de l’abreuvoir

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Rendez vous le 3 avril pour le marché de printemps avec : Artisanats d’art, marché artisanal, produits du terroir,…

Restauration et buvette sur place.

De 10h à 18h. L’ASVH vous propose de gagner un vol en montgolfière pour 2 personnes! mathieud.asvh@gmail.com +33 6 58 11 57 92 AS Vigneulles Handball

