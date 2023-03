Marché de printemps Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon

Marché de printemps, 25 mars 2023, Vierzon . Marché de printemps 141 Avenue Édouard Vaillant Vierzon Cher

2023-03-25 – 2023-03-26 Vierzon

Cher Producteurs et artisans locaux, créateurs, restauration sur place +33 6 69 53 96 68 Le Lotus

Vierzon

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse 141 Avenue Édouard Vaillant Vierzon Cher Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Vierzon

Vierzon Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon /

Marché de printemps 2023-03-25 was last modified: by Marché de printemps Vierzon 25 mars 2023 141 Avenue Édouard Vaillant Vierzon Cher cher vierzon

Vierzon Cher