Marché de Printemps-Vide Grenier-Brocante Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Marché de Printemps-Vide Grenier-Brocante Châtillon-en-Diois, 20 mars 2022, Châtillon-en-Diois. Marché de Printemps-Vide Grenier-Brocante Châtillon-en-Diois

2022-03-20 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois Vide grenier, animation et artisans: de 8h à 18h place du Reviron et dans les rues du village. La boutique des artisans et créateurs locaux: décoration, vêtements, bijoux, céramique, objets de bois, luminaires… de 9h à 16h dans le bas du village. Châtillon-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Ville Châtillon-en-Diois lieuville Châtillon-en-Diois Departement Drôme

Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-en-diois/

Marché de Printemps-Vide Grenier-Brocante Châtillon-en-Diois 2022-03-20 was last modified: by Marché de Printemps-Vide Grenier-Brocante Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 20 mars 2022 Châtillon-en-Diois Drôme

Châtillon-en-Diois Drôme