MARCHÉ DE PRINTEMPS Thionville, 21 mars 2022, Thionville.

2022-03-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-21 21:00:00 21:00:00

Pour cette édition printanière, le marché s’installe sur la place de la gare de Thionville!

A boire, à manger et à découvrir.

AU PROGRAMME :

Marché de saison avec les producteurs locaux

La Ferme de Thury : producteur agricole bio de volailles, bovins, porcs et œufs

L’Echelle : céramiques

Les Pains Vagabonds : pains bio au levain naturel, viennoiseries et biscuits

La Ferme du Chambeyron : asperges, agneau, fraises, etc.

Brasserie Papyllon: bières locales

Puzzle : animation pour les petits et présentation du programme culturel pour les grands

J’fais c’que j’veux by Billi : linge de table et de maison sur mesure, confection pour enfant en lin

Chef cuisinier : Baptiste Aubertim (restaurant Arsène & Clara) tapas avec les produits du marché

La Ferme du Fol’Epi : fromages de chèvres et viandes bio

La Bergerie de Scheuerwald : fromages au lait de brebis

La Conserverie locale : confitures, pickles, chutneys, tartinades, compotes et sirops

infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/saison/21-22/marche-de-printemps-780

NEST

Thionville

